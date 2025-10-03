Евродепутати от 4 политически групи ще подкрепят вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

Снимка: Булфото

Евродепутатите от четири политически групи в Европейския парламент ще подкрепят вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следващата седмица в Страсбург, съобщи БТА.

ЕП ще гласува идния четвъртък два вота на недоверие, внесени съответно от групите на "Патриоти за Европа" и на Левицата.

Днес говорител на групата "Европа на суверенните нации" каза, че едводепутатите от тази политическа сила ще подкрепят вота, внесен от "Патриоти за Европа" и ще се въздържат при гласуването на вота на Левицата. Групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) уточни, че още няма общо решение за гласуването, но изрази очакване някои от депутатите да подкрепят вота на Левицата.

Според "Патриоти за Европа" Фон дер Лайен е отговорна за случаи на финансови скандали с ЕК, липсата на прозрачност в дейността на институцията, несправянето с имиграцията, за постигнатото търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата се посочват политиката на ЕК, свързана с обстановката в Газа, опазването на природата и сключването на търговски споразумения, включително с Вашингтон.

Обсъждането на исканията за вот на недоверие предстои в понеделник, а за успеха на гласуването ще бъде необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, се уточнява в съобщение на ЕП.

Първият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен бе неуспешен и се състоя на 10 юли по искане на ЕКР. При обсъждането тогава Фон дер Лайен заяви, че подобни действия са подкрепяни от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.

