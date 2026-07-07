Евродепутатите не свалиха имунитета на Илхан Кючюк

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Европейският парламент отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутатИлхан Кючюк след окончателно гласуване в пленарната зала в Страсбург, предаде репортер на NOVINI.BG.

Така евродепутатите подкрепиха препоръката на Комисията по правни въпроси (JURI), която по-рано прецени, че искането на Европейската прокуратура не е достатъчно обосновано.

Искането за сваляне на имунитета беше отправено от Европейската прокуратура в края на 2025 г. във връзка с разследване в България, свързано с назначаването на парламентарни сътрудници, за които се твърди, че са работили за партийна структура в София.

Редактор "Екип на Петел",

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