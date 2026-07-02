Евродепутатите не свалиха имунитета на колегата си Илхан Кючюк

Пекселс/Булфото

Очаквано евродепутатите не свалиха имунитета на българския си колега Илхан Кючюк. Това стана ясно след гласуването в оглавяваната от него Комисия по правни въпроси в Европейския парламент.

Предстои решението да бъде ратифицирано на пленарната сесия в Страсбург идната седмица, предаде БНР.

Решението на комисията трябва да бъде ратифицирано на пленарната сесия на Европейския парламент.

Обвиненията срещу него са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София.

Според информирани източници, става дума за подаден през 2024 г. до институцията сигнал срещу него. Той е дело на журналиста Илхан Андай – главен редактор на сайта 24rodopi.com, който почина малко по-късно.

Редактор "Екип на Петел",

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