Евродепутатите ще гласуват през март общи правила за борба с корупцията

Европейският парламент ще гласува през март общи правила за борбата с корупцията в ЕС, съобщи днес парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, след като одобри постигнатото по-рано споразумение с останалите европейски институции по законопроекта.

Новото законодателство ще въведе определения за корупционно престъпление и минимални наказания за признатите за виновни. Сред тези престъпления ще бъдат подкупите; присвояването; възпрепятстването на правосъдието; търговията с влияние; незаконното упражняване на функции; незаконното обогатяване, свързано с корупция; укриването на престъпления, свързани с подкупи в частния сектор, предаде БТА.

Бъдещите европейски правила ще служат за обща отправна точка за националните законодатели, които следва да внесат промени в законодателствата на своите държави. Предвижда се запазване на правото на всяка държава от ЕС да въвежда по-строги правила и да уточнява разпоредбите си според националния контекст, се посочва в съобщението на парламентарната комисия. Държавите ще трябва да изготвят и оповестяват стратегии за борба с корупцията и да разполагат с надеждни средства за справяне с конфликта на интереси, за прозрачност на политическото финансиране и изисквания за почтеност в обществената администрация. Всяка държава трябва да разполага с независими институции за предотвратяване и преследване на корупцията. Предвидено е повишаване на сътрудничеството между националните и общоевропейските служби за борба с корупцията.

Европейската комисия представи първоначалния законопроект преди три години. В съобщението на парламентарната комисия се отбелязва, че според проучване на Евробарометър от миналата година 69 на сто от европейците са казали, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна, а според 2/3 случаите на корупция на високо равнище не се разследват достатъчно.

