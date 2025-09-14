Еврогрупа с пост във Фейсбук за кмета на Варна Благомир Коцев
Мая Иванова. Снимка: Фейсбук, Renew Europe CoR
Група в Европейския парламент излезе с публикация на страницата си във Фейсбук, касаеща кмета на Варна Благомир Коцев.
Ето текста с незначителни съкращения:
Продължаваме да заставаме до кмета на Варна Благомир Коцев.
Софийският градски съд реши да задържи кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Въпреки че е задържан повече от 60 дни без обвинения, съдът отхвърли искането за по-снизходителна мярка.
Арестът му и продължителното задържане се основават на малко доказателства и крехки обвинения - дори един свидетел признава, че е дал показания под натиск. Това подчертава злоупотребата с превантивно задържане и поражда опасения относно справедливостта в политически чувствителни случаи
Групата Renew Europe в Асамблеята на регионите и общини на ЕС, European Committee of the Regions подчертава, че това тежко отношение поражда сериозни съмнения относно случая и отзвучава по-широки опасения за местната демокрация и правовата държава в България, пуши в публикацията.
„Renew Europe“ („Renew“) е либерална , центристка до централно-дясна, проевропейска политическа група на Европейския парламент, основана за деветия мандат на Европейския парламент.
Групата е наследник на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), която съществуваше по време на шестия , седмия и осмия мандат от 2004 до 2019 г., както и под различни други имена в предишни парламенти. „Renew Europe“ в Европейския комитет на регионите е сестринската група на „Renew Europe“.
Ето оригиналния текст на английски във Фейсбук:
We continue to stand by the Mayor of Varna, Blagomir Kotsev.
The Sofia City Court today decided to keep #Varna Mayor Blagomir Kotsev in custody. Despite being held for more than 60 days without charges, the court rejected the request for a more lenient measure.
His arrest and continued detention are based on little evidence and flimsy accusations - with even one witness admitting to having testified under pressure. This highlights abuse of preventive detention and raises concerns about fairness in politically sensitive cases.
The Renew Europe group in the EU’s assembly of regions and municipalities, the European Committee of the Regions, highlights that this heavy-handed treatment raises serious doubts about the case and echoes wider concerns for local democracy and the rule of law in Bulgaria. If the accusations cannot be backed by unequivocal and credible evidence, he must be released to resume his democratic mandate.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!