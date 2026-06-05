Евроком: Гардовете на Борисов напускат НСО и отиват в частната му фирма

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Държавните гардове, които доскоро пазеха лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, напускат НСО. Това научи Евроком от източници в самата служба.

До този момент заявления са подали около 7-8 души. Не е изключено да последва лавина от желаещи да си тръгнат от ведомството. Информацията ни е, че те ще се преместят в частната фирма, свързана с Борисов – ИПОН и ще продължат да го пазят, както е било. Инвестицията, която страната прави в подготовката на тези кадри е голяма, споделят експерти по сигурност. Наскоро, след като се разбра, че бившият премиер няма да бъде пазен от държавата, той припомни, че докато е бил главен секретар на МВР, е действал срещу международни престъпни групи и техните лидери, което го прави потенциална мишена за дълъг период от време.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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