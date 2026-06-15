Евроком: Подава ли оставка Делян Пеевски?
15.06.2026 / 12:50 0
Булфото
По непотвърдена информация е възможно лидерът на ДПС Делян Пеевски да подаде оставка. Това научи „Евроком“ от свои източници.
В сградата на „Врабча“ 23 се събират представители на структурите на партията от цялата страна.
Очаквайте подробности!
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