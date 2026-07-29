Еврокомисар: ЕС се нуждае от повече средства за борба с горските пожари

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Европейският съюз се нуждае от повече средства за борба с горските пожари, по-силен фокус върху управлението на горите и по-добра информираност на гражданите за пожарния риск в условията на климатичните промени. Това заяви европейският комисар за управление на кризи Хаджа Лахбиб, докато Франция и Испания продължават да се борят със смъртоносни пожари, предаде БНР. Лилия Димитрова с подробностите:

"Горските пожари наложиха безпрецедентна евакуация на десетки хиляди хора във Франция и Испания и опустошиха район, който вече страда от изключително горещо и сухо лято. Климатичните промени се ускоряват. Затова и нашият отговор трябва да се развива също толкова бързо", заявява Лахбиб пред агенция Ройтерс и подчертава, че подготовката за рисковете трябва да е преди бедствията да се случат, а не просто да се реагира след това.

По думите ѝ не е достатъчно само да се купува повече противопожарна техника. Държавите трябва да насочват повече средства от европейското финансиране към практики за управление на горите, които намаляват риска от пожари, както и да обучават по-добре гражданите какво поведение трябва задължително да избягват, за да не възникват пожари.

Около 90% от горските пожари са причинени от човешка дейност най-често палене на огън сред природата или изхвърляне на незагасени цигари.

Въпреки това ролята на Европейския съюз при управлението на горски пожари е ограничена, тъй като основната отговорност е на националните правителства.

Брюксел координира изпращането на допълнителни ресурси, предоставени от европейските държави, когато дадена страна поиска спешна помощ.

ЕС разполага и със собствен резерв от 22 противопожарни самолета и 5 хеликоптера, осигурени от държавите членки.

Преди началото на лятото Европейския съюз разположи над 770 пожарникари в държави с повишен риск, което е рекорден брой и отразява как причинените от човека климатични промени засилват горещините и сушата, позволявайки на пожарите да се разпространяват по-бързо и да горят по-дълго.

Редактор "Екип на Петел",

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