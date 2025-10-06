Еврокомисар Кристоф Хансен ще се среща с български земеделци

Кадър Youtube

Еврокомисарят по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен ще бъде тази седмица в България за срещи с представители на правителството и със земеделски организации от нашата страна. В интервю за БТА комисарят поясни, че би искал да се срещне с български земеделци, за да научи по-добре пред какви трудности са изправени.

По неговите думи нашата страна ще разполага със значителни средства в следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 г., като все още 65 на сто от средствата не са договорени за конкретни проекти. Има достатъчно средства за земеделците, каза той. Комисарят отбеляза, че по бъдещата обща селскостопанска политика за България са предвидени 6,2 милиарда евро, а по плановете за партньорство - 19,5 млрд. евро.

Хансен отбеляза, че в новия многогодишен общ бюджет се запазват преките плащания към земеделците и схемите за опазване на околната среда, както и подкрепата за инвестиции в селското стопанство. Запазихме 80 на сто от досегашната обща селскостопанска политика - 300 милиарда евро, поясни еврокомисарят.

Той посочи, че войната в Украйна се е отразила на европейския пазар, но са въведени мерки за запазване на интереса на европейските земеделци и животновъди. Хансен уточни, че Украйна има срок до 2028 г. да въведе промени, за да сближи условията в своето земеделие с европейските, иначе ще бъде изправена пред спиране на вноса към пазара в ЕС. По неговите думи предприетите междувременно мерки от европейска страна са довели до петкратно намаляване на вноса на стоки, дали отражение на пазара в ЕС.

Еврокомисарят отбеляза, че предложенията на ЕК за ограничаване на бюрокрацията в земеделието биха спестили на европейските производители годишно по 1,6 млрд. евро. Надявам се Европейският парламент да гласува позицията си тази седмица, каза той и изрази надежда след това тристранните преговори в европейските институции да приключат бързо.

Искаме средствата от ЕС да влизат в сметките на онези, които обработват земята и произвеждат, а това досега невинаги е така, посочи Хансен. Предлагаме да подобрим връзката между осигуряваните помощи и продукцията, поясни той. По неговите думи новата обща селскостопанска политика ще бъде много опростена и ще улесни проверките за злоупотреби. Убеден съм, че това ще намали опасността от злоупотреба с европейски средства, обобщи еврокомисар Хансен.

