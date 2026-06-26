Еврокомисар предупреди за възможно влошаване на доставките на авиационно гориво
Пиксабей
Еврокомисарят за енергетиката Дан Йоргенсен предупреди днес, че е възможно към края на лятото да настъпи влошаване на ситуацията с доставките на авиационно гориво, предаде Ройтерс.
„Вероятно ще има по-сериозна ситуация с доставките на авиационно гориво в Европа в края на лятото“, заяви Йоргенсен, пише БТА.
„Разбира се, ще следим ситуацията и ако страните членки тогава решат да освободят националните си резерви... ние ще помогнем за улесняването и координирането на тези усилия“, допълни той.
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