Еврокомисар предупреди за възможно влошаване на доставките на авиационно гориво

Пиксабей

Еврокомисарят за енергетиката Дан Йоргенсен предупреди днес, че е възможно към края на лятото да настъпи влошаване на ситуацията с доставките на авиационно гориво, предаде Ройтерс.

„Вероятно ще има по-сериозна ситуация с доставките на авиационно гориво в Европа в края на лятото“, заяви Йоргенсен, пише БТА.

„Разбира се, ще следим ситуацията и ако страните членки тогава решат да освободят националните си резерви... ние ще помогнем за улесняването и координирането на тези усилия“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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