Еврокомисар предупреждава политиците да не се месят в спорта

кадър: БНТ

Европейският еврокомисар по спорта Глен Микалеф заяви днес, че решенията около спортните правила и спортните въпроси трябва да се вземат от спортните организации, а не от политиците. В публикация в социалната мрежа Екс еврокомисарят коментира, че влиянието върху спортни решения подкопава автономията на спорта. Микалеф направи този коментар по повод искането на американския президент Доналд Тръмп да се преразгледа червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, информира БНТ.

Доналд Тръмп се е свързал по телефона с президента на ФИФА Джани Инфантино и е поискал преразглеждане на червения картон, който Балогун получи в мача срещу Босна и Херцеговина. След този разговор дисциплинарната комисия на ФИФА взе решение не да отменя червения картон, но да отложи наказанието. Това означава, че Балогун ще може да изграе тази нощ срещу Белгия. Решението е било взето на базата на рядко използван член от дисциплинарния правилник на ФИФА.

УЕФА остро разкритикува решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури. Белгийската футболна федерация също протестира и обяви, че разглежда възможности за обжалване.

Според европейския комисар по спорта фокусът на политиците трябва да бъде върху реалните управленски предизвикателства, пред които е изправен спортът, включително използването на спорта като оръжие за политически цели.

Редактор "Екип на Петел",

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