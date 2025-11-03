Еврокомисарят Домбровскис: Теоретично България може да кандидатства за трето плащане по ПВУ през 2025 г.

Пиксабей

Европейският комисар Валдис Домбровскис увери в интервю пред БНР, че няма опасност от недостиг на горива в ЕС заради американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". По думите му, Брюксел приветства решението на Вашингтон да санкционира двете най-големи руски петролни компании заради войната на Кремъл срещу Украйна.

Този ход на Белия дом идва в допълнение към европейските санкции, подчерта еврокомисарят.



"Във всеки случай ние сме в контакт с държавите членки, включително България, където "Лукойл" притежава някои от тези актив. Правим анализ дали възникват предизвикателства и как най-добре засегнатите страни да се справят с тях. Но на този етап не виждаме никакви индикации, че държавите членки са изправени пред проблеми със сигурността на доставките по отношение на петролните продукти", посочи Домбровскис и добави:



"В европейското законодателство, държавите членки разполагат с достатъчно запаси от петрол, които трябва да стигнат за 90 дни потребление. Ако е необходимо, това осигурява възможност за реакция. Ще дискутираме този въпрос допълнително в координационната група по петрола, чието следващо заседание е насрочено за 12 ноември".

