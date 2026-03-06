Еврокомисарят Магнус Брунер: Обстановката в Близкия изток създава предизвикателства за сигурността в ЕС

снимка: Пиксабей

От въвеждането на новата система за преминаване на външните граници на ЕС преди три месеца вече са засечени около 300 случая на пътници, представляващи заплаха за сигурността. Това съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер след заседание на европейските вътрешни министри в Брюксел, предаде БТА.

„Тези хора не биват допускани в ЕС. Днес съюзът е много по-подготвен за прилив на мигранти, отколкото преди 10 години“, посочи Брунер. Той отбеляза, че автоматичните проверки улесняват откриването на нередности и допринасят за сигурността на границите, като в последните две години случаите на незаконно преминаване са намалели с над 50 на сто.

Еврокомисарят подчерта, че обстановката в Близкия изток създава предизвикателства за сигурността и миграцията в ЕС. Европейските служби, според Брунер, за сигурност следят ситуацията, включително чрез наблюдение на интернет и онлайн платформи, за да реагират своевременно при евентуални терористични заплахи.

