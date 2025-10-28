Еврокомисарят по енергетиката: Европа ще престане да финансира войната в Украйна

снимка: МЕ

Eврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че и България, както и цяла Европа ще престане да финансира войната на Русия срещу Украйна с парите, които ние изпращаме за руския газ.

"Трябва да станем независими", каза комисар Йоргенсен и се обърна към Путин с думите: "Никога повече".

"България и вертикалният газов коридор са голяма част от сигурността в Европа", посочи той.

Министърът на енергетиката Жечо Станков посочи, че България ще продължи да бъде надежден хъб за снабдяване на целия регион.

"Що се касае до приключването на тази връзка тя ще бъде готова в края на 2026 г. , и най-важното е, че с хода на дейностите по 60-километровата отсечка ще бъде удвоен капацитета на транзитна газ на източната точка между България и Румъния от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно и това ще допринесе за независимостта в региона, обясни енергийният министър, предаде БНР.

Относно санкциите, Станков каза, че вече е задействан плана за доставка на горива и всъщност може да гарантира дори и по месеци, че доставките.

"Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че доставките на горива са осигурени. Що се отнася до рафинерията, ще търсим най-добрият изход, но най-важното за нас е да запазим работните места на хората, които работят там и да осигурим и тази сигурност", каза Станков.

