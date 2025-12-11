Еврокомисията предава Румъния на съд

Пиксабей

Европейската комисия предяви иск срещу Румъния пред Съда на ЕС за предполагаемо неспазване на задълженията за мониторинг на качеството на въздуха, става ясно от прессъобщение институцията. В него се посочва, че страната не спазва определените в европейските директиви задължения, а като основни недостатъци са изброени непълна национална мрежа за мониторинг, недостатъчен брой точки за измерване и липса на качествени данни, предаде БТА.

ЕС има две директиви, които определят как трябва да се измерва и оценява качеството на въздуха, припомня Диджи24. Те изискват всяка държава да разполага с мрежа от станции, които измерват замърсителите в атмосферата. Те трябва да са достатъчно на брой и да са разположени в пренаселени градове, индустриални зони или в близост до интензивен трафик, както и да предоставят точни и пълни данни.

„Румъния не е организирала мрежата си за мониторинг в съответствие с тези изисквания. На много места няма достатъчно точки за измерване, а някои от съществуващите станции не са разположени там, където трябва да бъдат. Освен това качеството на данните не е на необходимото ниво, което означава, че измерванията може да са непълни или ненадеждни. Тези проблеми засягат мониторинга на няколко важни замърсителя. Сред тях са фините частици PM10 и PM2.5, които могат да проникнат в белите дробове и да причинят дихателни проблеми. Без подходящ мониторинг е трудно да се оцени реалният риск за населението“, се посочва в информацията до медиите.

Това не е първият път, когато Европейската комисия отправя предупреждения към Букурещ по отношение на качеството на въздуха. Първото официално писмо, с което ЕК обръща внимание на проблема е от 2017 г. През 2019 г. следва ново предупреждение, а през 2023 г. – мотивирано становище, последната стъпка преди преписката да бъде изпратена до Съда на ЕС.

След като случаят бъде отнесен до съда, Румъния може да бъде задължена да предприеме бързи и ефективни мерки за отстраняване на недостатъците. Ако не се съобрази, може да ѝ бъдат наложени финансови санкции, включително ежедневни глоби, докато проблемът не бъде решен. Директивите, които според ЕК Румъния не спазва, са част от европейската стратегия за намаляване на замърсяването до 2030 г., основна цел на ЕС за общественото здраве и опазване на околната среда.

