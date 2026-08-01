Евролидери искат видеовръзка заради кризата в Сеута
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Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които италианският министър-председател Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояха за провеждането на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в Сеута - испански анклав в Северна Африка.
Писмото е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, предава БНР.
То е публикувано на страницата на италианското правителство. Сред подписалите писмото е и българския премиер Румен Радев.
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