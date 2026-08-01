реклама

Евролидери искат видеовръзка заради кризата в Сеута

01.08.2026 / 18:40 1

Кадър Youtube

Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които италианският министър-председател Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояха за провеждането на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в Сеута - испански анклав в Северна Африка.

Писмото е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, предава БНР.

То е публикувано на страницата на италианското правителство. Сред подписалите писмото е и българския премиер Румен Радев.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
уйчо (преди 31 секунди)
Рейтинг: 136573 | Одобрение: 9833
И какво ще си говорят? Да му кажат на оня, дето търсел по-добър живот, а намерил само глад и мизерия, че ще всички магазини безплатно отворени за специалните гости? Всичко, дори кафенетата били затворени, а една цигара - 3 евро! Дейба и наглеца! Граничните не си вършат работата, разни НПО-та ги "спасяват" от африканския бряг, така сме се докарали! И се научиха и наглеят! Да се затвориш и криеш в собствената си страна, че някакви изроди никой не може да ги спре! Лошото е, че ако се предприемат крути мерки, едни ще ревнат яко, а евролидерите наши ще се чудят как да се измъкват и оправдават! Само стрелба във въздуха и после на месо, няма друг начин! 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама