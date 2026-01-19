Евролидерите с извънредна среща за Гренландия в четвъртък

Снимка: Пиксабей

Гренландия няма да се огъне под натиска на американския президент Доналд Тръмп и заплахите му да наложи мита, за да овладее арктическия остров, заяви премиерът Йенс Фредрик-Нилсен, цитиран от Франс прес.

Фредрик-Нилсен приветства подкрепата на останалите европейски страни като "ясно признание, че Гренландия е демократично общество и има право само да взима решения".

"Последните изявления на Съединените щати и заплахите за мита не променят позицията ни. Няма да се огънем под натиска. Твърдо сме за диалог, уважение и спазване на международните закони", подчерта Нийлсен.

Лидерите на ЕС ще се съберат в четвъртък на извънредна среща за Гренландия и заплахите на американския президент Тръмп за нови мита, съобщи говорител на Комисията, цитиран от Франс прес и БТА.

"Приоритетът ни е да започнем диалог, не да ескалираме ситуацията", подчерта Олаф Гил, но добави, че Еврокомисията е готова да действа, ако се наложи. "Ако митата бъдат наложени, ЕС има инструменти, с които да отговори", каза Гил.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!