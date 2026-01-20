"Евронюз": С Радев може да има значителни промени във външната политика на България

снимка: Президентство

Появата на нова политическа партия, водена от бившия президент Румен Радев, може значително да промени не само вътрешните работи на България, но и външната ѝ политика.

Това се казва в анализ на новинарския канал "Евронюз" по повод оставката на Румен Радев, предаде БГНЕС.

"Позицията на Радев по отношение на войната в Украйна се различава рязко от тази на предишните правителства. Поради тази причина анализатори и опоненти често го наричат ​​„проруски“. В последната си реч Радев засегна този въпрос, заявявайки: „В името на политическото си бъдеще някои политици излагат на риск спокойния живот на българите на фона на опасна война близо до нашите граници и дори посягат към гражданския и етнически мир, който вие и аз ще запазим въпреки провокациите им,“

пише още "Евронюз" и предава следния цитат от бившия държавен глава: Окончателният разрив между българите и политическата класа дойде с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута. Представителите на народа отказаха на народа правото му на избор.

