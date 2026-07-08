Европа е в плен на адски жеги

Снимка Пиксабей

Европа навлиза в период на необичайно високи температури, след като над Западна Европа се установи мощен антициклон, който задържа горещия въздух и създава условия за продължителна жега.

По данни на синоптиците от Meteo Balkans температурите в Испания, Португалия и Франция вече са далеч над нормите за сезона, като на места достигат и над 40°C. Очаква се горещата вълна да се разпространи към Централна Европа и Балканите.

Т.нар. топлинен купол представлява стабилна област на високо налягане, която блокира движението на по-хладни въздушни маси. Въздухът се нагрява допълнително при спускането си към земята и буквално „заключва" топлината над континента. Това води до дни с екстремни температури, изсушаване на почвата и повишен риск от пожари.

Моделите показват, че горещата зона ще остане над Западна Европа и ще позволи натрупване на още топлина. В много райони се очакват стойности между 35°C и 40°C, а в части от Иберийския полуостров и Франция до 45°C. Липсата на валежи допълнително увеличава опасността от пожари, особено в Южна Европа, пише cross.bg.

Горещият въздух постепенно ще достигне и Балканите. В южните части на региона, включително Италия и някои балкански държави, температурите могат да се доближат до 38/41°C. За България това означава вероятност за нов период на силни жеги, ако антициклонът се разшири на изток.

Синоптиците отбелязват, че горещото лято на 2026 г. е част от тенденцията към по-чести и по-интензивни екстремни температури в Европа. Следващите седмици ще бъдат решаващи за това дали континентът ще преживее поредната продължителна гореща вълна.

Редактор "Екип на Петел",

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