Европа трескаво се подготвя за войната с Русия: Швеция инвестира рекордна сума в ПВО

Европейските държави продължават да укрепват противовъздушната си отбрана на фона на нарастващите заплахи за гражданската инфраструктура. Една северноевропейска държава реши да направи голяма инвестиция в противовъздушна отбрана, като се фокусира върху безопасността на своите граждани и ключови съоръжения. Това съобщава агенция Ройтерс.

Швеция ще отпусне 15 милиарда шведски крони, еквивалентни на приблизително 1,6 милиарда долара, за развитие на противовъздушната отбрана.

Средствата ще бъдат използвани за засилване на защитата на цивилното население и гражданската инфраструктура в цялата страна.

Съответното изявление направи шведският министър на отбраната Пол Йонсон по време на конференция, посветена на въпросите на сигурността.

След началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Швеция, както повечето европейски държави, значително увеличи разходите за отбрана.

Подчертава се, че значителна част от територията на страната все още остава уязвима за въздушни заплахи, което изисква допълнителни решения в областта на противовъздушната отбрана.

„Опитът от войната в Украйна ясно показва колко важна е надеждната и устойчива противовъздушна отбрана“, каза Йонсон, пише Труд.

Според министъра, програмата ще закупи системи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Те са предназначени да покриват градове, транспортни възли, мостове, електроцентрали и други критични инфраструктурни съоръжения.

Прилагането на тези мерки би трябвало да повиши устойчивостта на страната на евентуални въздушни атаки.

