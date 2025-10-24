Европарламентът: Край на смяната на часа

Пиксабей

Основната пречка остава Съветът на Европейския съюз

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа след проведен дебат в Европейския парламент. Въпреки това, основната пречка за окончателното приемане на решението остава Съветът на Европейския съюз, който все още не е излязъл с обща позиция.

Инициативата да останем на едно часово време целогодишно датира от 2019 година. Тогава по предложение на Европейската комисия беше стартирана законодателна процедура, съобщи БНТ.

Действията на Комисията бяха провокирани от мащабно допитване до европейските граждани. В него се включиха 4,6 милиона души, от които цели 84% гласуваха в полза на премахването на смяната на часа.

Съветът на ЕС бави решението

Към момента обаче процесът е блокиран именно в Съвета на ЕС. Очаква се евродепутатите да отправят официално запитване до Съвета, за да получат яснота кои са главните пречки пред финализирането на процедурата.

Междувременно тази неделя, 26 октомври 2025 година, България преминава към астрономическото (зимното) часово време. Точно в 04:00 часа часовниците трябва да се върнат с един час назад, т.е. да показват 03:00 часа.

