Европарламентът призова за въвеждане на минимална възраст за ползване на социални мрежи

Снимка: Пиксабей

Европейският парламент призова за въвеждане на минимална възраст от 16 години за ползване на социални мрежи, както и за мерки за онлайн защита на подрастващите. Днес евродепутатите приеха с 483 гласа „за“, 92 „против“ и 86 „въздържал се“ доклада, в който се изразява дълбока загриженост относно рисковете за физическото и психичното здраве, пред които са изправени малолетните и непълнолетни деца в онлайн средата, посочва БТА.

В доклада се призовава и за по-силна защита срещу манипулативните стратегии, които водят до пристрастяване и които пречат на децата да се концентрират и да използват онлайн съдържанието за смислени цели.

Парламентът предлага хармонизирана минимална възраст в ЕС от 16 години за достъпа до социални медии, платформи за споделяне на видеоклипове, както и за ползването на ИИ „компаньони“. Децата на възраст между 13 и 16 години може да получават такъв достъп с изричното съгласие на родителите.

Европейският парламент призова още за забрана на най-вредните пристрастяващи практики, забрана на уебсайтове, които не отговарят на правилата на ЕС, забрана на основаните на взаимодействието алгоритми за препоръчване за малолетни и непълнолетни лица, прилагане на правилата на Законодателния акт за цифровите услуги по отношение на онлайн видео платформите и забрана на игрални елементи като „кутии за съкровища“ (loot boxes) и други рандомизирани игрални функции.

По данни, цитирани в доклада, 78% от децата на възраст между 13 и 17 години проверяват устройствата си поне веднъж на час. Според проучване на Евробарометър от 2025 г. над 90% от европейците смятат, че действията за защита на децата онлайн са неотложен въпрос.

