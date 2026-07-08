Европарламентът с тежки критики към Зеленски

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Европейският парламент критикува украинския президент Володимир Зеленски за решението му да преименува елитното военно подразделение на Силите за специални операции на Украйна на "Герои от Украинската въстаническа армия" (УПА), партизанската група от 40-те години на миналия век, обвинявана за масовото избиване на поляци във Волиния и Източна Галиция по време на Втората световна война, предаде ДПА.

В резолюция, приета днес, евродепутатите заявиха, че постъпката на Зеленски показва "пренебрежение към чувствителността и скръбта на Полша" и подкопава "отношенията между съседи".

Текстът беше приет с 460 гласа "за", 136 "против" и 59 "въздържал се".

В края на май Зеленски предизвика спор относно исторически въпроси, когато присъди почетното звание "Герои на УПА" на Независимия център за специални операции "Север" към Силите за специални операции на Украйна. Званието е препратка към бойците на УПА, които Киев почита заради съпротивата им срещу съветската власт след Втората световна война. По време на войната обаче УПА е обвинявана, че носи отговорност за масовите убийства на хиляди поляци и евреи на територията на днешна Западна Украйна и части от Източна Полша, информира БТА.

В края на юни президентът на Полша Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско държавно отличие - "Ордена на Белия орел".

Европейският парламент заяви, че решението на Зеленски да присъди званието не е в съответствие с европейските ценности. Евродепутатите призоваваха за деескалация и "подновяване на усилията в духа на добрата воля за помирение".

Редактор "Екип на Петел",

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