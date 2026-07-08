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Европейската авиационна агенция препоръча да се избягва въздушното пространство на Иран, Ирак и Ливан до края на август

08.07.2026 / 12:02 0

Пиксабей

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) призова днес авиопревозвачите да не да извършват полети във въздушното пространство на Иран. Ирак и Ливан на фона на продължаващите напрежения и възможността от по-нататъшни военни действия, предаде Ройтерс.

Предупреждението е в сила до 31 август, уточнява агенцията, предаде БТА.  

Агенцията съобщи, че "е оттеглила предишното си предупреждение, в което авиокомпаниите се призоваваха да проявяват предпазливост при полети във въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Израел, Йордания, Катар, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия".

Напрежението в Близкия изток се изостри отново след нападения срещу танкери в Ормузкия проток, които бяха последвани от удари на САЩ и Иран. 

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