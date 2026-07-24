Европейската комисия е удовлетворена от новите мита на САЩ

Пекселс

Европейската комисия изрази днес удовлетворение от новите 10-процентни мита за вноса в САЩ, като отчете, че те съответстват на постигнатото по-рано търговско споразумение с Вашингтон. Говорител на комисията поясни, че според споразумението митата може да достигнат 15 на сто и обявеният нов митнически режим се вписва в тези рамки.

Важно е да отбележа, че новият режим изцяло възстановява допълнителните изключения от облагане за ЕС, каза говорителят. Очакваме САЩ да продължат да спазват двустранното споразумение, добави той, пише БТА.

Предвижда се новите мита да заменят временните, въведени след решението на Върховния съд на САЩ, посочи говорителят. Той обясни, че приложението на временните мита изтича днес, затова и САЩ са обявили новия митнически режим. Изпълнихме нашата част от споразумението, европейските мита влязоха в сила от 1 юли, отбеляза говорителят.

Редактор "Екип на Петел",

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