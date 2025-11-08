снимка: Пиксабей

Европейската комисия отпусна на Гърция още 103 милиона евро за справяне с бежанския натиск.

Допълнителното финансиране на Гърция е за разходи, свързани с приемане и настаняване на лица, търсещи убежище. Това съобщиха гръцки евродепутати за медиите.

Еврокомисарят по сигурност и миграция Магнус Брунър е информирал гръцкото правителство, че Брюксел е в готовност да окаже помощ и с експерти по охрана на морската граница и спасяване на мигранти на гръцките острови Крит и Гавдос, които са силно засегнати от бежанския натиск.

Европейските средства ще се използват за поддържане на бежански лагери, медицинско обслужване, интеграционни програми и подобряване на сигурността.

Гръцкият министър по миграцията Танос Плеврис коментира, че страната носи "непропорционална тежест" при управлението на миграционните потоци по външните граници на Европейския съюз, допълва БНР.

Гърция се ангажира да ускори обработката на молбите за убежище. В същото време, съгласно новия закон за мигрантите, лицата от трети страни без право на закрила се арестуват и трябва да напуснат Гърция в определен срок.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!