Европейската комисия предложи мерки в защита на демокрацията в ЕС

Европейската комисия представи днес няколко предложения за мерки в защита на демокрацията в ЕС. Тези мерки са насочени към осигуряването на честни избори, свободни медии и защита на информационното пространство.

Предвижда се в ЕС да бъде обособена платформа за обмен на опит между европейските държави за предвиждане, засичане и отговор на заплахи за демокрацията, основно свързани със случаи на външна намеса и разпространение на дезинформация. В работата на платформата ще бъдат включени организации на гражданското общество, изследователи, учени, представители на медиите. Ще бъде създаден правилник за действие в случаи, когато са необходими спешни мерки срещу чуждестранни злонамерени дейности в информационното пространство, предаде БТА.

Ще бъде обособена европейска мрежа от проверители на факти и ще бъдат обединени усилията за наблюдение на обстановката, особено при избори и в случаи на криза. Комисията ще осигурява постоянно обсъждане с държавите от ЕС на въпроси, свързани с изборния процес. Предвижда се ЕК да състави насоки за отговорно приложение на изкуствен интелект при произвеждането на избори, както и за защита на политици заради нарастващите случаи на насилие срещу тях.

Комисията предлага да бъде осигурена допълнителна финансова подкрепа за независима и местна журналистика, както и да бъдат преразгледани правилата за рекламата, за да се постигне по-добра устойчивост на европейските медии. Ще бъдат изготвени също предложения за допълнителна защита на журналистите от съдебни дела, чиято цел е да бъде затруднена работата им. ЕК ще насърчи допълнителни действия за подобряване на медийната грамотност с разширяване на учебните програми по гражданско образование.

Предстои комисията да представи предложение за по-тясно използване на науката при взимането на политически решения.

