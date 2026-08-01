Европейската комисия с обвинение срещу китайския онлайн търговец Temu

Пиксабей

Европейската комисия съобщи, че е повдигнала обвинение срещу китайския онлайн търговец Temu за липса на съдействие на разследващите органи по време на проверка, проведена през декември в европейската му централа в Дъблин в рамките на разследване за субсидии.

Проверката е извършена без предварително уведомление между 2 и 5 декември 2025 г. по Регламента за чуждестранните субсидии. Повод за нея са били данни, че Temu може да е получила такива субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар на ЕС, предаде БНР.

Според предварителната оценка на ЕК, Temu не е изпълнила задължението си да сътрудничи активно по време на проверката. Компанията не е предоставила част от поисканата информация за организацията и управлението на дейността си в ЕС, използваните информационни инструменти и системи, както и конкретни счетоводни книги и документи.

Липсата на тази информация е попречила на проверяващите да прегледат източници, които биха могли да бъдат от значение за разследването.

Ако констатациите бъдат потвърдени, поведението на Temu може да бъде определено като нарушение на процедурните задължения по Регламента за чуждите субсидии.

При установено нарушение, Комисията може да наложи глоба в размер до 1% от общия оборот на компанията за предходната финансова година.

Производството засяга единствено поведението на Temu по време на проверката през декември 2025 г. Същевременно продължава отделното предварително разследване дали компанията е получила чуждестранни субсидии, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!