Европейски лидери: Русия няма право на вето за пътя на Украйна към ЕС и НАТО

Пиксабей

Група европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде Франс прес. Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия посредством санкции, се казва още в общото им изявление, предаде Франс прес.

Групата европейски лидери допълва, че Москва не може да има право на вето над пътя на Украйна към ЕС или към НАТО, предаде Франс прес.

"Украйна е тази, която трябва да вземе решения, касаещи нейната територия“, се допълва още в изявлението.

Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!