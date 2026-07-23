Европейските борси приключиха днешната търговия със значителни понижения

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Основните европейски фондови пазари приключиха днешната търговия със значителни понижения, след като рязкото поскъпване на петрола засили опасенията от ускоряване на инфлацията и ново повишаване на лихвените проценти. Допълнителен натиск оказаха разочароващи корпоративни прогнози и спадът на акциите на производителите на полупроводници, предаде ДПА.

Във Франкфурт водещият германски индекс DAX загуби натрупаните от началото на седмицата ръстове и отново слезе под границата от 25 000 пункта. Индексът се понижи с 1,56 на сто до 24 763,12 пункта, а MDAX на компаниите със средна капитализация отстъпи с 0,96 на сто до 31 673,72 пункта.

Инвеститорите останаха предпазливи и преди представянето на финансовите резултати на най-голямата европейска софтуерна компания САП (SAP), които се очакваха след закриването на борсите в САЩ. Главният изпълнителен директор Кристиан Клайн е под засилен натиск заради нарастващата конкуренция в областта на изкуствения интелект.

Решението на Европейската централна банка да остави основните лихвени проценти без промяна беше очаквано и първоначално не предизвика съществена пазарна реакция. Според инвеститорите обаче повишение на лихвите е възможно още през септември, когато ЕЦБ ще разполага с актуализирани прогнози за инфлацията и икономическия растеж.

Главният икономист на „Ай Ен Джи Банк“ (ING Bank) Карстен Бржески коментира, че изявленията на президента на ЕЦБ Кристин Лагард ясно насочват към възможно увеличение на лихвите през септември. По думите му тя е подчертала както риска от ново ускоряване на инфлацията, така и опасността от отслабване на икономическата активност.

Цената на петрола сорт Брент надхвърли 100 долара за барел за първи път от края на май. Поскъпването последва съобщенията на йеменските бунтовници хуси, че са атакували два саудитски танкера в Червено море. Това засили опасенията от разрастване на конфликта в Близкия изток и от по-сериозни нарушения на доставките.

Натиск върху пазарите оказаха и изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши Иран с ответни действия при нови атаки срещу кораби. Според финансовия бюлетин „Фукс-Капитал“ (Fuchs-Kapital) нарастват признаците, че Вашингтон обмисля значително разширяване на военните действия, което би имало неблагоприятни последици за суровинните и финансовите пазари.

Акциите на технологичните компании се понижиха и след като финансовите резултати и прогнозите на някои американски корпорации не убедиха инвеститорите в устойчивостта на мащабните инвестиции в изкуствен интелект. Въпреки че „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“ (Google), надмина очакванията на Уолстрийт, намерението ѝ да увеличи допълнително капиталовите разходи натежа върху акциите.

Сериозен натиск върху сектора на полупроводниците оказа прогнозата на „Ес Те Микроелектроникс“ (STMicroelectronics). Акциите на германската „Инфинеон“ (Infineon) поевтиняха с 6,2 на сто, а книжата на „Зюс МикроТек“ (Suss MicroTec) загубиха 5,2 на сто.

Сред печелившите в DAX бяха акциите на „Даймлер Трък“ (Daimler Truck), които поскъпнаха с 3,9 на сто, след като производителят на търговски превозни средства повиши прогнозата си благодарение на подобрението на бизнеса в САЩ. В MDAX книжата на „Тратон“ (Traton) скочиха с 11 на сто, след като подразделението на „Фолксваген“ (Volkswagen) за търговски превозни средства стана по-оптимистично за годишните си резултати.

На обратния полюс акциите на доставчика „Стабилус“ (Stabilus) се сринаха с 16 на сто след понижаване на прогнозата за финансовата година. Книжата на специалиста по лазерни технологии „Ел Пе Ка Еф“ (LPKF) загубиха над една пета от стойността си заради слабите поръчки в соларния сектор и отчетената загуба през второто тримесечие.

Общоевропейският индекс EuroStoxx 50 се понижи с 1,69 на сто до 6210,17 пункта. В Лондон FTSE 100 отстъпи с 0,73 на сто до 10 639,17 пункта, френският CAC 40 загуби 1,64 на сто до 8299,09 пункта, а италианският FTSE MIB се понижи с 2,8 на сто до 51 315,84 пункта.

В Цюрих индексът SMI приключи със спад от 0,7 на сто до 14 215 пункта, като частично възстанови по-големи загуби от по-ранната търговия.

Най-силен натиск върху швейцарския пазар оказаха акциите на „Нестле“ (Nestlé), които поевтиняха с 8 на сто. Компанията обяви, че продава половината от бизнеса си с бутилирана вода на инвестиционната група „Платинум Екуити“ (Platinum Equity) в рамките на съвместно предприятие. Високите разходи за преструктуриране също натежаха върху резултатите, а нетната печалба остана под прогнозите.

Загубите на SMI бяха ограничени от поскъпването на акциите на „Рош“ (Roche) с 5,1 на сто и на „Новартис“ (Novartis) с 1,9 на сто. „Рош“ потвърди годишната си прогноза след ръст на приходите през първото полугодие, подкрепен от фармацевтичния бизнес.

Акциите на „Кюне унд Нагел“ (Kuehne + Nagel) се понижиха с 1,8 на сто, въпреки че компанията отново повиши прогнозата си за печалбата благодарение на силния въздушен транспорт. Книжата на „Живодан“ (Givaudan) загубиха 6,1 на сто заради опасения около развитието на маржовете.

Във Виена водещият индекс ATX се понижи с 1,06 на сто до 6459,21 пункта, а ATX Prime отстъпи с 1,14 на сто до 3176,83 пункта.

Късна подкрепа за пазара оказаха акциите на „Райфайзен Банк Интернешънъл“ (Raiffeisen Bank International), които поскъпнаха с 3,7 на сто и достигнаха нов 18-годишен връх. Ръстът последва решение на руски съд, което според банката намалява правния риск при евентуални дела извън Русия. Институцията съобщи, че възнамерява да предяви искове за обезщетение за милиарди евро срещу холдинговата компания „Расперия“ (Rasperia) в Австрия.

Акциите на О Ем Ви (OMV) нараснаха с 1,7 на сто благодарение на високите цени на петрола. Книжата на „Ерсте Груп“ (Erste Group) и „Баваг“ (Bawag) обаче се понижиха съответно с 2,4 и 1,7 на сто заради опасенията от инфлация и по-високи лихви.

Сред индустриалните компании акциите на „Фьосталпине“ (Voestalpine) загубиха 2,5 на сто, а тези на „Ей Ти енд Ес“ (AT&S) се понижиха с 5,2 на сто. Книжата на „Винербергер“ (Wienerberger) отстъпиха с 4,2 на сто, след като Ю Би Ес (UBS) намали целевата им цена вследствие на предупреждението за печалбата на производителя на строителни материали, отбелязва БТА.

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