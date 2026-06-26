Европейските борси затвориха с ръстове

Водещите европейски фондови пазари приключиха търговията днес с повишения, подкрепени от силните финансови резултати и оптимистичната прогноза на американския производител на чипове „Майкрон Текнолъджи“ (Micron Technology), които засилиха доверието на инвеститорите в сектора на полупроводниците и изкуствения интелект, предаде БТА.

Индексът EuroStoxx 50 нарасна с 0,85 на сто до 6267,53 пункта, възстановявайки част от загубите от предходните две сесии.

Паневропейският индекс STOXX 600 приключи търговията с повишение от 0,8 на сто до рекордните 640,21 пункта, след като по време на сесията достигна исторически максимум от 642,09 пункта. Това е най-силното еднодневно поскъпване на индекса от близо две седмици.

Германският индекс DAX се повиши с 1,03 на сто до 24 994,83 пункта, доближавайки се до психологическата граница от 25 000 пункта. Британският FTSE 100 добави 0,65 на сто до 10 529,89 пункта, а швейцарският SMI се покачи с 0,81 на сто до рекордните 14 231,96 пункта.

На Виенската фондова борса индексът ATX нарасна с 0,37 на сто до 6488,55 пункта, а ATX Prime – с 0,43 на сто до 3193,12 пункта.

Сред печелившите във Франкфурт на Майн бяха акциите на „Инфинеон“ (Infineon), които поскъпнаха с 3,1 на сто, докато книжата на „Зюс Микротек“ (SUSS MicroTec) от индекса MDAX добавиха 5 на сто.

Най-силен ръст сред компаниите от DAX отчете „Байер“ (Bayer), чиито акции скочиха с близо 19 на сто след решението на Върховния съд на САЩ по делото „Дърнъл“, което анализаторите определят като важен юридически успех в дългогодишните съдебни спорове, свързани с хербицида „Раундъп“ (Roundup).

Акциите на „Мерк“ (Merck) поскъпнаха с близо 5 на сто, след като компанията обяви придобиването на „Байо-Текне“ (Bio-Techne) за близо 10 млрд. евро с цел разширяване на бизнеса си в сегмента Life Science.

Книжата на „Фолксваген“ (Volkswagen) добавиха 1,7 на сто след продажбата на 51 процента от дъщерното дружество „Евърленс“ (Everllence) на инвестиционния фонд „Бейн Кепитъл“ (Bain Capital) за 7,4 млрд. евро.

Сред губещите във Франкфурт беше „Фрезениус Медикъл Кеър“ (Fresenius Medical Care – FMC), чиито акции поевтиняха с 3 на сто след неблагоприятни новини, свързани с тарифите за възстановяване на разходите в САЩ.

„Макар че Европа няма толкова технологични лидери, колкото САЩ, някои европейски компании са в добра позиция да извлекат значителни ползи от бума на изкуствения интелект“, коментира Мартин Франдсен, портфейлен мениджър в „Принсипъл Асет Мениджмънт“ (Principal Asset Management).

Инвеститорите продължиха да следят и инфлационните данни от САЩ. Индексът на личните потребителски разходи (PCE) показа, че инфлацията през май е надхвърлила 4 на сто на годишна база за първи път от три години, основно заради поскъпването на енергията вследствие на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

„Днешните данни показват, че инфлацията остава значително над целта, а икономическият растеж продължава да е устойчив. Това вероятно ще накара Федералния резерв да запази лихвените проценти на високи нива за по-дълъг период“, заяви Елън Зентнер, главен икономически стратег в „Морган Стенли Уелт Мениджмънт“ (Morgan Stanley Wealth Management).

На Виенската борса акциите на „А Те унд Ес“ (AT&S) се понижиха с 8,7 на сто до 200 евро заради реализиране на печалби въпреки първоначалния ръст след силния отчет на „Майкрон Текнолъджи“. Въпреки спада книжата на компанията остават с повишение от 521 на сто от началото на годината.

Положително се представиха банките, комуналните дружества, строителните компании и застрахователите, докато част от индустриалните и авиационните компании отчетоха спадове.

Швейцарският пазар беше подкрепен както от резултатите на „Майкрон Текнолъджи“, така и от поевтиняването на петрола, което намали опасенията за нов инфлационен натиск.

Сред най-добре представилите се компании в индекса SMI бяха „Кюне + Нагел“ (Kühne + Nagel), чиито акции поскъпнаха с 3,3 на сто. Повишения отчетоха още „Амрайз“ (Amrize), „Геберит“ (Geberit), „Холсим“ (Holcim) и „Сика“ (Sika), които добавиха до 2 на сто.

Сред компаниите с най-голяма пазарна капитализация акциите на „Нестле“ (Nestlé) нараснаха с 0,8 на сто, а „Новартис“ (Novartis) и „Рош“ (Roche) – съответно с 1,3 и 1 на сто.

За сметка на това книжата на „Ей Ем Ес-Осрам“ (AMS-Osram) поевтиняха с 1,3 на сто, след като стана ясно, че „Епъл“ (Apple) повишава цените на част от компютрите „Мак“ (Mac) и таблетите „АйПад“ (iPad) заради нарастващите разходи за памети.

Акциите на онлайн аптеката „ДокМорис“ (DocMorris) поскъпнаха с около 3 на сто, след като компанията обяви план за намаляване на разходите с поне 15 млн. швейцарски франка годишно до края на 2027 г., включително чрез съкращаване на около 100 работни места и по-широко използване на изкуствен интелект.

Редактор "Екип на Петел",

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