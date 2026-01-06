реклама

Европейските лидери със съвместно изявление за Гренландия

06.01.2026 / 16:01 3

Снимка: Пиксабей

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания излязоха със съвместно изявление за Гренландия. То е на фона на подновената заявка на Доналд Тръмп за контрол върху острова.

В изявлението се казва, че Кралство Дания – включително Гренландия – са част от НАТО. Следователно сигурността в Арктика трябва да се постигне колективно със съюзниците в НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН - сред тях суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите, посочва БНТ.

Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия са тези, които трябва да решават въпросите за тях - се казва още в документа.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 52 минути)
Рейтинг: 169228 | Одобрение: 18448
Европа я ползват за територия и касичка на НАТО, като магистралка на околовръсното!!!:errm:НамусенГняв
1
0
maximin (преди 55 минути)
Рейтинг: 16063 | Одобрение: 3143
Безмислени изявления на зависими лидери.:errm:
0
0
... (преди 1 час)
Рейтинг: 30955 | Одобрение: 8330
Пълни глупости. Турция нали влезе в Гърция. Нещо да се промени с НАТО. НАТО защитава само интересите на САЩ. И сега така ще стане!

