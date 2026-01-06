Европейските лидери със съвместно изявление за Гренландия

Снимка: Пиксабей

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания излязоха със съвместно изявление за Гренландия. То е на фона на подновената заявка на Доналд Тръмп за контрол върху острова.

В изявлението се казва, че Кралство Дания – включително Гренландия – са част от НАТО. Следователно сигурността в Арктика трябва да се постигне колективно със съюзниците в НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН - сред тях суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите, посочва БНТ.

Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия са тези, които трябва да решават въпросите за тях - се казва още в документа.

