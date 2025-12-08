Европейските съюзници изразиха подкрепата си за Украйна след критики на Тръмп срещу Зеленски

Снимка: Президентство на Украйна

Европейските съюзници на Украйна демонстрираха подкрепа за президента Володимир Зеленски, като същевременно изразиха скептицизъм относно части от американското предложение за прекратяване на войната с Русия.

Британският премиер Киър Стармър посрещна Зеленски заедно с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон в резиденцията си на „Даунинг стрийт“ в Лондон, предава БГНЕС.

Разговорите се проведоха след обвиненията на президента Доналд Тръмп към Зеленски, че не е прочел предложението на неговата администрация за споразумение за прекратяване на руската инвазия след почти четири години война. Това последва дни на преговори между украински и американски представители в Маями, които завършиха на 6 декември без видим пробив, като Зеленски пое ангажимент за продължаване на преговорите.

„Скептичен съм към някои от детайлите, които виждаме в документите, идващи от американската страна, но трябва да говорим за това. Именно затова сме тук“, каза Мерц в началото на днешната среща, без да уточни към коя версия на предложението се отнася.

Макрон заяви, че „основният въпрос“ е намирането на „съгласуваност“ между европейската и украинската позиция и тази на САЩ.

Стармър прегърна Зеленски при посрещането му на „Даунинг стрийт“ малко след 15 ч. (българско време), като разговорите продължиха малко над час.

Британският премиер предварително заяви, че няма да оказва натиск върху Зеленски да приеме сделката, инициирана от администрацията на Тръмп, чиято първоначална версия беше критикувана от съюзниците на Украйна като прекалено благоприятна за Русия.

„Няма да оказвам натиск върху президента. Най-важното е да се гарантира, че ако има прекратяване на военните действия — а аз се надявам това да се случи — то да бъде справедливо и трайно. Именно върху това ще се съсредоточим този следобед“, каза Стармър пред ITV News.

Зеленски обаче каза преди срещата, че „има някои неща, които не можем да решим без американците, неща, които не можем да решим без Европа, и именно затова трябва да вземем важни решения“.

Източник, запознат с преговорите, каза пред АФП, че териториалният въпрос остава „най-проблемният елемент“ в преговорите.

Сред обсъжданите теми беше и деликатният въпрос как Европа може най-ефективно да използва замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

Британски официален представител заяви пред журналисти, че Стармър ще „информира президента Зеленски за по-широката ни подкрепа днес, включително чрез използването на стойността на блокираните руски държавни активи, по които се надяваме скоро да има движение“.

Руският посланик в Германия предупреди миналата седмица, че планът на ЕС да използва замразени руски активи за финансиране на борбата на Киев срещу Русия би имал „далечни последици“ за съюза.

По-рано Зеленски заяви, че е участвал с преговарящите си в „много съществен и конструктивен“ разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по време на преговорите в Маями.

„Украйна е ангажирана да продължи да работи честно с американската страна за постигане на истински мир“, написа Зеленски в Telegram. Той добави, че страните са се договорили „за следващите стъпки и формата на разговорите с Америка“.

Тръмп обаче разкритикува украинския си колега, като каза: „Трябва да кажа, че съм малко разочарован, че президент Зеленски все още не е прочел предложението, това беше преди няколко часа“.

Уиткоф и Кушнър се срещнаха миналата седмица с руския президент Владимир Путин в Кремъл, като Москва отхвърли части от американското предложение.

Преди разговорите Макрон осъди това, което нарече „ескалационен път“ на Русия.

„Ще продължим усилията си с американците, за да осигурим гаранции за сигурността на Украйна, без които стабилен и траен мир няма да е възможен. Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия, за да я принудим да избере мир“, написа той в X.

