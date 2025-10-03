Европейския център за транспортни политики: Атакуват ни!

снимка: ЕТЦП

В последните дни Европейският център за транспортни политики (ЕТЦП) е обект на безпрецедентна атака по няколко направления. За това алармираха пътните експерти в писмо до медии. От центъра твърдят, че са мишена за поръчкови атаки.

Публикуваме пълния текст на писмото от ЕТЦП, без редакторска намеса:

В сряда нашата платформа за подаване на сигнали от граждани беше обект на масирана DDoS атака, организирана и платена от територията на България. Малко след това подобна атака засегна и официалната ни интернет страница, с цел да бъде блокирана работата ни и достъпът на гражданите до нас.

Паралелно с това до нас достигна достоверна информация за поръчани публикации в различни информационни сайтове, предимно от жълтия спектър, целящи да подкопаят авторитета и имиджа на организацията. Очакваме в следващите дни да се появят поредица от тенденциозни материали, насочени срещу нашата дейност и отделни членове на Сдружението.

Нашите комуникационни канали също са системно атакувани. Фейсбук страницата ни е подложена на постоянни атаки от фалшиви профили и тролове, които разпространяват невярна информация и умишлено подвеждат обществото. Целта е ясна – да се дискредитира организацията и да се подкопае доверието в работата ни.

Ние сме силно огорчени от факта, че вместо да изпълняват задълженията си и да работят за решаване на проблемите, различни представители на държавата очевидно са се ангажирали с подриването на авторитета на едно сдружение с нестопанска цел, което работи в обществена полза. Това повдига основателния въпрос – защо именно нашата организация е атакувана по този начин? Защо една НПО върши работата на абдикиралите и незаинтересовани институции се превръща в мишена за поръчкови атаки?

Под съмнение се поставя защо ЕЦТП върши работата на държавата и „като какви“ го правим. Отговорът е ясен – ние сме неправителствена организация в обществена полза, която не се крие зад анонимност, а поема отговорност с имената и лицата на своите експерти. Нашата единствена мисия е да намалим високия травматизъм и броя на жертвите по българските пътища.

Призоваваме всички хора, на които нашата дейност е била полезна, да продължат заедно с нас борбата срещу проблемите в пътната инфраструктура и липсата на ефективен контрол. Ние няма да се откажем – защото зад всяка наша проверка и всяко наше действие стоят реални човешки животи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!