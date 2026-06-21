Европейският парламент отправи остри критики към Турция в нов доклад

Пекселс

Последният доклад на Европейския парламент за Турция от 17 юни предизвиква остри реакции в Анкара.

В този документ, който няма задължителен характер и е приет по време на пленарно заседание, членовете на Европейския парламент заявяват, че са „дълбоко обезпокоени от незадоволителното състояние на спазването на правата на човека в Турция“. Според Министерството на външните работи този документ „изглежда е изготвен в рамките на целенасочена политическа програма, по начин, който отразява идеологическите клишета на определени членове на Европейския парламент“, предава БГНЕС.

Европейският парламент е „обезпокоен от сериозното и продължаващо отслабване на принципите на правовата държава и от липсата на независимост на съдебната система в Турция“. В документа поименно е посочен министърът на правосъдието Акън Гюрлек. Преди да встъпи в правителството, той заемаше длъжността главен прокурор на Истанбул в началото на масовите арести, насочени срещу опозицията, включително ареста на кмета на града Екрем Имамоглу – основния политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Европейският парламент е „дълбоко обезпокоен от приемането на обвинителния акт с обем близо четири хиляди страници, изготвен под ръководството на печално известния бивш главен прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, в който Екрем Имамоглу е обвинен в ръководене на мащабна престъпна мрежа“. От март 2025 година насам, след ареста на кмета на Истанбул, турските власти упражняват все по-силен натиск върху опозицията и продължават извършването на арести.

Поради това текстът призовава за налагане на санкции, „включително замразяване на активи в Европейския съюз“, срещу „турски длъжностни лица, отговорни за тежки и умишлени нарушения на правата на човека и основните свободи“, като изрично е споменато името на Акън Гюрлек. „Докладите на Европейския парламент представляват консултативни документи. Насочването срещу съдебните институции на Република Турция чрез подобни текстове е безплоден опит за противопоставяне на националната воля и на суверенните права на нашата държава“, написа в Х министърът на правосъдието няколко дни преди приемането на доклада.

Документът подчертава значението на отношенията между Турция и Европейския съюз, както и стратегическата и геополитическата роля на Турция, както и необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на регионалната сигурност. Но други аспекти на текста също предизвикват раздразнение в Анкара. Европейският парламент отправя критики и към турската политика в Източното Средиземноморие, включително към доктрината „Мави Ватан“ – „Синя родина“.

„Отхвърляме този доклад. Необоснованите и несправедливи оценки относно доктрината „Синя родина“, подкрепата за максималистичните претенции на Гърция и пристрастната позиция по кипърския въпрос ясно показват до каква степен този доклад е предубеден," написа в Х министърът на комуникациите.

Министерството на външните работи на „Турската република Северен Кипър“, призната единствено от Турция, също реагира на доклада, като отхвърли „неоснователните обвинения, отправени срещу Турция, както и анализите в доклада, които пренебрегват неотменимите права, суверенната воля и действителността, в която живее турско-кипърският народ“.

Редактор "Екип на Петел",

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