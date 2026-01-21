Европейският парламент сезира съда на ЕС заради сделката с Меркосур

Снимка: Пиксабей

Европейският парламент гласува в подкрепа на сезиране на Съда на Европейския съюз, за да се провери законността на споразумението между ЕС и Меркосур.

Евродепутатите дадоха своето съгласие с 334 гласа „за“ и 324 „против“. Това сезиране на Съда теоретично блокира влизането в сила на търговското споразумение за няколко месеца, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

В същото време Европейската комисия има възможност да приложи договора временно, ако желае. Тя изрази съжаление по повод гласуването на ЕП.

„Според нашия анализ въпросите, поставени от Парламента, не са оправдани“, каза говорителят на европейската изпълнителна власт Олоф Гил.

