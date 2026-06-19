Европейският съвет ще обсъди днес многогодишния общ бюджет на ЕС

Снимка: Пиксабей

Лидерите на Европейския съюз ще насочат вниманието си към следващия бюджет на блока в днешния последен ден от срещата на върха в Брюксел, преди да обсъдят най-новите развития в Близкия изток, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Лидерите са изправени пред предизвикателството да финансират все по-нарастващите финансови и инвестиционни нужди на ЕС, докато бюджетите на много столици са ограничени след години на последователни кризи.

Очаква се общият бюджет за периода 2028–2034 г. да покрива традиционни разходи за субсидии за селското стопанство и подкрепа за по-слабо развитите региони, но също и нови приоритети, включително увеличени инвестиции в конкурентоспособността и отбраната.

Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от ЕС, призова за драстично намаляване на размера му.

Очаква се лидерите да обсъдят и нови източници на приходи за бюджета, тъй като средствата на ЕС в момента се попълват основно от национални вноски и някои мита.

Европейският парламент по-рано предложи налози върху цифровите услуги, онлайн хазарта и трансакциите с криптоактиви, както и разширяване на въглеродния данък на ЕС.

Държавите членки на ЕС и Европейският парламент са под натиск да постигнат споразумение до края на тази година, за да има достатъчно време за изпълнението на бюджета.

По други теми лидерите на ЕС трябва да обсъдят събитията в Близкия изток, след като САЩ и Иран подписаха рамково споразумение, целящо да сложи край на конфликта между двете страни.

Редактор "Екип на Петел",

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