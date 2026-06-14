Европейско финансиране съживява летището в Стара Загора

Стопкадър бТВ

Държавата вече има планове за летището на Стара Загора и е намерила европейско финансиране за възстановяването му. Има и преговори със световна автомобилна компания да се произвеждат коли у нас.

От години летището на Стара Загора е наболяла тема за региона. Местни искат то да бъде запазено и дори има идея да се превърне в първото противопожарно летище в България.

Темата отново беше повдигната след думи на премиера Румен Радев на първото заседание на Министерския съвет.

„Навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари“, каза Радев.

Според общественици в Стара Загора някогашното летище в града трябва да се възстанови и да се превърне в първото противопожарно летище у нас.

„Липсата на противопожарна авиация в България е сериозен пропуск. Данните го показват това. Миналата година щетите от пожарите са за 8 млн. евро. Стотици хиляди декари изгоряха. Цяло лято доброволци, пожарникари, военни бяха на ръба на силите си“, каза за бТВ Борислав Лазаров от сдружение „Летище за Стара Загора“.

Борислав Лазаров прави самостоятелно проучване и запитване до канадска компания, която произвежда малки противопожарни самолети. Оказва се, че Румен Радев още като президент е влизал в комуникация с тази компания.

„В процеса на срещите, които проведохме, в крайна сметка ни отведоха и до администрацията на бившия президент Радев. Срещата беше с Димитър Стоянов и на нея се оказа, че той е разработил и концепция за борба с пожарите. В нея се споменават абсолютно същите самолети, до които и аз бях стигнал като заключение“, допълни Лазаров.

Ако днес се поставя въпросът дали там отново може да кацне самолет, някога на това място са се приземявали стотици пътници. От 2009 г. насам летището е закрито за всякакви полети, а това личи по рушащите се сгради наоколо.

Дива растителност и дупки са взели превес над пистата на някогашното летище на Стара Загора.

Доскоро общината искаше там да се изгради индустриална зона, но от седмица намеренията са други.

„Идеята е едната част да остане летище за малки самолети и дронове, тъй като имаме запитване от различни компании в сферата на производството на различни типове дронове. За доставки, в земеделието и т.н. Целта е до ноември месец да имаме реална представа за това как ще изглежда, да имаме проект и да започваме работа по него“, казва Радостин Танев, заместник-кмет на Стара Загора.

Няма как обаче да се действа без план за регулация и застрояване. Напълно доброволно и безплатно такъв вече е изготвил бившият главен архитект на Стара Загора Веселин Беров. Той го е дал на местната и на държавната власт.

„Това предложение е готово от миналата година. И вчера на кмета му казах: „Проспахме, вие проспахте една година с това, че това нещо можеше да бъде процедирано досега, но общината не е собственик на имота“, казва арх. Беров.

„Вицепремиерът Пулев два пъти идва в Стара Загора за една среща, за разясняване на тези неща. За самото летище това, което съществува – ток, вода, е напълно достатъчно, но за индустриалната зона се изисква много повече. И отделно колко ще се изисква за изграждането на пистата, възстановяването му“, допълва Беров.

Собственик на имота е Министерството на икономиката в лицето на Държавната консолидационна компания. Оттам вече работят по идея на летището да кацат отново самолети, но не такива, които да се борят с летните пожари, нито малки, както общината посочва, а големи карго самолети.

„Тук основната концепция е летище Стара Загора да не бъде разработвано като самостоятелен актив, а да бъде част от цялата тази индустриализация, да бъде алтернативна линия на доставките за производителите, които ще бъдат част от тази индустриална зона. Тоест да се използва това летище за доставка на суровини и резервни части и за износ на готовата продукция“, казва Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

По думите му преговорите с международни инвеститори са в напреднал етап.

„В напреднал етап сме в преговори с международни инвеститори, насочени към автомотив сегмента и към военната промишленост. Тук говорим с големи имена в индустрията, разпознаваеми международни лидери. Говорим с инвеститори предимно от трети страни извън ЕС, които искат да използват България като една форма за растеж и искат да използват България като основен център за износ на готовата продукция към Европа, към Западните Балкани“, посочва Пулев.

Според министър Пулев възможност за противопожарно летище има на много други места, но това в Стара Загора трябва да е с индустриални цели. Пари за построяването му ще дойдат по Фонда за справедлив преход.

Редактор "Екип на Петел",

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