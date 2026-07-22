Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че следи ситуацията в България

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САЩ имат регионални защитни способности в Източния фланг на НАТО, включително в България, и работят близо с правителството, както и със своите съюзници и партньори в по-широкия регион. Това обявиха от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM). Оттам заявиха готовност да останат бдителни и да противодействат на всякакви потенциални заплахи, предаде Нова телевизия.

Припомняме, че след като кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.

След това говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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