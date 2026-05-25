Европейското по художествена гимнастика във Варна стартира с отборната надпревара при девойките (Програма)

Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна стартира в сряда (27 май) с отборната надпревара при девойките.

В първия състезателен ден надпреварата ще продължи до около 20:00 ч., посочва БТА.

На 28 май (четвъртък) квалификациите при жените започват в 9:00 ч.

Срещу 20 евро зрителите ще могат да наблюдават изпълненията от първите три състезателни дни - сряда (27 май), четвъртък (28 май) и петък (29 май) в платформата: https://www.gymtv.online.

Финалите при жените и ансамблите на 30 и 31 май ще бъдат излъчени в ефира на БНТ 3 и на живо в платформата: https://eurovisionsport.com.

Пълна програма на Европейското първенство във Варна:

27 май (сряда):

10:00 - 12:00 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток A

12:10 - 14:10 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток B

14:10 - 15:20 Обедна почивка

15:30 - 17:30 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток C

17:40 - 19:40 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток D

20:00 - 20:20 Церемония по награждаване - отборно класиране девойки

28 май (четвъртък):

09:00 - 10:10 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток A

10:10 - 11:10 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток B

11:20 - 12:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток C

12:20 - 13:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток D

13:25 - 14:15 Обедна почивка

14:20 - 15:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток E

15:20 - 16:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток F

16:30 - 17:30 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток G

17:30 - 18:30 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток H

18:45 - 19:30 Жребий за финалите на уреди при девойките

18:45 - 19:15 Церемония по откриване

19:30 - 20:35 Финал на уреди - девойки (обръч и топка)

20:45 - 21:50 Финал на уреди - девойки (бухалки и лента)

21:50 - 22:10 Церемония по награждаване - финали на уреди девойки

29 май (петък):

09:00 - 10:00 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток E

10:00 - 11:00 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток F

11:15 - 12:15 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток G

12:15 - 13:15 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток H

13:15 - 14:15 Обедна почивка

14:30 - 15:40 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток A

15:40 - 16:40 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток B

16:50 - 17:50 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток C

17:50 - 18:50 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток D

30 май (събота):

10:00 - 12:20 Финал многобой - жени индивидуално (обръч и топка)

12:20 - 12:50 Почивка

12:50 - 14:05 Финал многобой - жени индивидуално (бухалки и лента)

14:05 - 14:15 Церемония по награждаване - многобой жени индивидуално

14:15 - 15:00 Обедна почивка

15:00 - 17:25 Квалификации за финали на уреди и медали в многобоя- ансамбли жени, поток A

(5 обръча/3 ленти и 2 топки)

17:30 - 19:55 Квалификации за финали на уреди и медали в многобоя- ансамбли жени, поток B

(5 обръча/3 ленти и 2 топки)

20:00 - 20:10 Церемония по награждаване - ансамбли - жени многобой и отборно класиране

31 май (неделя):

12:00 - 13:10 Финали на уреди - жени индивидуално (обръч и топка)

13:20 - 14:30 Финали на уреди - жени индивидуално (бухалки и лента)

14:30 - 14:55 Церемония по награждаване - финали на уреди жени индивидуално

14:55 - 16:00 Обедна почивка

16:00 - 16:40 Финали на уреди - ансамбли жени (5 обръча)

16:50 - 17:30 Финали на уреди - ансамбли жени (3 ленти и 2 топки)

17:35 - 17:40 Награда SmartScoring Shooting Star

17:40 - 17:55 Церемония по награждаване - финали на уреди ансамбли и жени

