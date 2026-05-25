Европейското по художествена гимнастика във Варна стартира с отборната надпревара при девойките (Програма)
Снимка: Булфото, архив
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна стартира в сряда (27 май) с отборната надпревара при девойките.
В първия състезателен ден надпреварата ще продължи до около 20:00 ч., посочва БТА.
На 28 май (четвъртък) квалификациите при жените започват в 9:00 ч.
Срещу 20 евро зрителите ще могат да наблюдават изпълненията от първите три състезателни дни - сряда (27 май), четвъртък (28 май) и петък (29 май) в платформата: https://www.gymtv.online.
Финалите при жените и ансамблите на 30 и 31 май ще бъдат излъчени в ефира на БНТ 3 и на живо в платформата: https://eurovisionsport.com.
Пълна програма на Европейското първенство във Варна:
27 май (сряда):
10:00 - 12:00 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток A
12:10 - 14:10 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток B
14:10 - 15:20 Обедна почивка
15:30 - 17:30 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток C
17:40 - 19:40 Квалификации с отборно класиране - девойки, поток D
20:00 - 20:20 Церемония по награждаване - отборно класиране девойки
28 май (четвъртък):
09:00 - 10:10 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток A
10:10 - 11:10 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток B
11:20 - 12:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток C
12:20 - 13:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток D
13:25 - 14:15 Обедна почивка
14:20 - 15:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток E
15:20 - 16:20 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток F
16:30 - 17:30 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток G
17:30 - 18:30 Квалификации - жени индивидуално (обръч и топка), поток H
18:45 - 19:30 Жребий за финалите на уреди при девойките
18:45 - 19:15 Церемония по откриване
19:30 - 20:35 Финал на уреди - девойки (обръч и топка)
20:45 - 21:50 Финал на уреди - девойки (бухалки и лента)
21:50 - 22:10 Церемония по награждаване - финали на уреди девойки
29 май (петък):
09:00 - 10:00 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток E
10:00 - 11:00 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток F
11:15 - 12:15 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток G
12:15 - 13:15 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток H
13:15 - 14:15 Обедна почивка
14:30 - 15:40 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток A
15:40 - 16:40 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток B
16:50 - 17:50 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток C
17:50 - 18:50 Квалификации - жени индивидуално (бухалки и лента), поток D
30 май (събота):
10:00 - 12:20 Финал многобой - жени индивидуално (обръч и топка)
12:20 - 12:50 Почивка
12:50 - 14:05 Финал многобой - жени индивидуално (бухалки и лента)
14:05 - 14:15 Церемония по награждаване - многобой жени индивидуално
14:15 - 15:00 Обедна почивка
15:00 - 17:25 Квалификации за финали на уреди и медали в многобоя- ансамбли жени, поток A
(5 обръча/3 ленти и 2 топки)
17:30 - 19:55 Квалификации за финали на уреди и медали в многобоя- ансамбли жени, поток B
(5 обръча/3 ленти и 2 топки)
20:00 - 20:10 Церемония по награждаване - ансамбли - жени многобой и отборно класиране
31 май (неделя):
12:00 - 13:10 Финали на уреди - жени индивидуално (обръч и топка)
13:20 - 14:30 Финали на уреди - жени индивидуално (бухалки и лента)
14:30 - 14:55 Церемония по награждаване - финали на уреди жени индивидуално
14:55 - 16:00 Обедна почивка
16:00 - 16:40 Финали на уреди - ансамбли жени (5 обръча)
16:50 - 17:30 Финали на уреди - ансамбли жени (3 ленти и 2 топки)
17:35 - 17:40 Награда SmartScoring Shooting Star
17:40 - 17:55 Церемония по награждаване - финали на уреди ансамбли и жени
