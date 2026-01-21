Европол разби най-голямата досега мрежа за синтетични наркотици в Европа

Пиксабей

Европейската полиция съобщи, че е разбила мащабна мрежа за производство и разпространение на синтетични наркотици, действала в няколко държави, в рамките на „най-голямата операция досега“ от този тип, нанасяйки „масивен удар“ по организираната престъпност.

В хода на акцията властите са демонтирали 24 индустриални лаборатории и са иззели около 1000 тона химикали, използвани за производство на улични наркотици като МDMA, амфетамин и метамфетамин.

„Занимавам се с това от дълго време. Това е безспорно най-голямата операция, която сме провеждали срещу производството и разпространението на синтетични наркотици“, заяви в интервю за АФП Анди Крааг, ръководител на Европейския център за тежка и организирана престъпност към Европол.

„Смятам, че това наистина е масивен удар по групите за организирана престъпност, ангажирани с трафик на наркотици, и по-специално на синтетични вещества“, добави той.

Едногодишната операция е проведена с участието на полицията от Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Испания.

Извършени са над 85 ареста, включително на двамата предполагаеми ръководители на мрежата, и двамата полски граждани, уточни Крааг.

Първите съмнения възникнали още през 2024 г., когато полската полиция засякла мрежа, внасяща огромни количества легални химикали от Китай и Индия.

По-късно разследването показало, че веществата са били преопаковани, етикетирани погрешно и преразпределяни в рамките на Европейския съюз към лаборатории, произвеждащи синтетични наркотици.

По-голямата част от задържаните са полски граждани, но се смята, че в престъпната дейност са участвали и белгийци, и нидерландци.

Крааг обясни, че операцията е част от „стратегия по веригата на доставките“, чиято цел е да пресече производството на синтетични наркотици още в изходната му точка. „Тези престъпни групи вече нямат доставки“, посочи той, цитиран от БГНЕС.

Освен сериозните рискове за здравето, свързани с употребата на подобни вещества, Крааг открои и съпътстващите проблеми с насилието, корупцията и прането на пари в този сектор на престъпността.

Производството на синтетични наркотици има и тежки последици за околната среда, подчерта той.

В рамките на операцията са иззети над 120 000 литра токсични химически отпадъци, които престъпниците обикновено изхвърлят по земи или във водоеми.

„Днес това е печалба за престъпниците. Утре е замърсяване“, каза Крааг.

След обявената от Европол успешна акция полицията вече е насочила вниманието си и към други цели.

„Това е един от най-големите дистрибутори. Но не е единственият. Продължаваме да търсим“, предупреди Крааг.

