Европрокуратурата и OLAF с изненадващи обиски в Атина

снимка: МВР

Проверки и обиски в Атина от Европейската прокуратура за изразходване на европейски средства.

Европейската прокуратура и Службата за борба с измамите (OLAF) извършват изненадващ обиск в офисите на правителствена агенция за разпределение на европейски средства. Иззети са компютри, хард дискове и мобилни телефони на всички служители, предаде БНР.

Проучването включва също дейността на три консултантски фирми, за които има съмнения за възможни нередности при разпределението на европейски средства.

По предварителна информация, тиражирана от гръцките медии, това разследване се свързва с разкритията за кражба на евросубсидии в аграрния сектор.

Разследват се проекти за около 500 милиона евро и как точно са реализирани тези средства.

В същото време фермерите се подготвят за протести и блокиране на пътища, защото правителството прекрати изплащането на помощи и субсидии за всички фермери, докато не приключи разследването в аграрния сектор. Земеделците и животновъдите дадоха срок на правителството да им изплати задълженията до края на този месец.

В противен случай ще блокираме страната заканват се фермерите, които две години не са получавали субсидии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!