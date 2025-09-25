Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

снимка: Министерство на правосъдието

Европейската прокуратура образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. Това съобщиха от институцията в Люксембург.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала за това и Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Георгиева ще продължи да бъде отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, предаде БНТ.

От Европейската прокуратура съобщават, че отговорността за оценката на дисциплинарното производство е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. От службата на Кьовеши припомнят, независимостта е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си.

По време на дисциплинарното производство няма да се оповестява допълнителна информация, съобщиха още от Европрокуратурата.

