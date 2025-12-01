Европрокуратурата повдигна обвинение на Портних и Стоян Пасев за подправяне на документи за рибарското пристанище "Карантината"

Булфото

Европейската прокуратура (EPPO) в София подаде днес обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с реконструкция на рибарско пристанище "Карантината", което според прокуратурата е съществувало, предаде Морето.нет.



Четиримата са обвинени в подправяне на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел неправомерно получаване на 3.4 млн. евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от общината (бенефициента). Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на кандидатстването.



На база на събраните доказателства, поземлените имоти, включени в проекта като съществуващо пристанище, всъщност са били вписани в кадастралната карта на Варна като скали, пясък и други видове терени. Разследването показва, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове единствено с цел мястото да бъде регистрирано като съществуващо пристанище. С помощта на държавни служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ имотите впоследствие са били официално вписани като пристанище.



Изчислените щети за бюджета на ЕС са приблизително 2.8 млн. евро (5 603 035,97 лв.), като допълнително щетите за националния бюджет възлизат на 675 475 евро (1 321 115,78 лв.).



Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител могат да получат между две и осем години лишаване от свобода. Останалите двама обвиняеми са заплашени от до пет години затвор. Съдът може също да им наложи забрана да заемат определени държавни или публични длъжности.



Случаят е докладван за първи път на EPPO от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) след съмнения за сериозни нередности и измама. OLAF е оказала допълнителна подкрепа на разследването. Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) в София е извършила допълнителни следствени действия.



Всички участващи лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентните български съдилища.



EPPO е независима прокуратура на Европейския съюз, отговорна за разследване, повдигане на обвинения и предаване на съд на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

