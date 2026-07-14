Европрокуратурата разследва мащабна схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро, има фирми и от България

Снимка Пекселс

Европейската прокуратура (EPPO) разследва мащабна схема за т.нар. верижни ДДС измами, свързана с търговията с малки електронни устройства в четири държави от Европейския съюз, сред които е и България, съобщава гръцкото издание Kathimerini.

Според разследващите предполагаемата престъпна схема е нанесла щети за най-малко 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет.

По данни на Европейската прокуратура е установена мрежа от компании с дейност в България, Гърция, Кипър и Чехия, използвани за трансгранична търговия с електронни стоки.

Разследването обхваща периода 2021–2025 година и е насочено към т.нар. верижна измама с ДДС – една от най-сложните форми на данъчни злоупотреби в Европейския съюз, пише Блиц.

При този модел стоките се препродават многократно между свързани дружества в различни държави, като се използва освобождаването от ДДС при вътреобщностната търговия.

Как е действала схемата

Според разследващите в схемата участват и т.нар. „липсващи търговци“ – компании, които начисляват и събират ДДС, но не го превеждат в държавния бюджет, след което прекратяват дейността си или изчезват.

В някои случаи са подавани и искания за възстановяване на данък, който реално никога не е бил внесен.

Освен вече установените щети за 46,9 млн. евро, Европейската прокуратура проверява и допълнителна сума от 24,2 млн. евро, за която има данни, че не е била декларирана коректно или изобщо не е внесена пред данъчните власти.

Обиски, иззети пари и луксозни автомобили

През миналата седмица са извършени претърсвания в област Атика и района на Кастория както в офиси на проверявани дружества, така и в домовете на техните управители.

По време на операцията разследващите са иззели голямо количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Запорирани са криптоактиви за милиони евро

Разследващите са наложили запор върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други дигитални активи за приблизително 4,5 млн. евро.

Според гръцките власти това е най-мащабната операция по замразяване на цифрови активи, извършвана досега в страната.

Откриването на криптоактивите е станало чрез специализирани методи за дигитална криминалистика, които са позволили проследяването на активи, разположени в сложни цифрови инфраструктури.

Европейската прокуратура продължава работата по случая, като освен данъчни престъпления проверява и съмнения за пране на пари.

Към момента няма информация за повдигнати обвинения или извършени арести.

Операцията е осъществена от гръцката Служба за вътрешни разследвания към силите за сигурност със съдействието на звеното за дигитална криминалистика и анализ към Дирекцията за криминални разследвания.

Редактор "Екип на Петел",

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