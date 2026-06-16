Евростат: България е на пето място в ЕС по предотвратима смъртност

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България се нарежда на пето място в Европейския съюз по смъртност от лечими заболявания сред населението до 75-годишна възраст, съобщават от статистическата служба Евростат.

Данните от актуалния доклад за здравеопазването показват, че у нас се регистрират повече от 185 смъртни случая на 100 000 жители вследствие на състояния, които медицината може да овладее при навременно и адекватно лечение. Смъртността в страната остава по-висока при мъжкия пол, отколкото при жените.

Смъртните случаи поради обратими състояния у нас надхвърлят тези от лечими заболявания, като достигат около 220 на 100 000 души. Този показател обаче е по-нисък от отчетения в Естония и Хърватия. Най-критични нива в тази категория отчитат Латвия и Унгария с над 300 случая на 100 000 души население. Най-малко са смъртните случаи от предотвратими причини в Кипър – едва 89,7 на 100 000 жители, като ниски нива до 120 случая поддържат още Италия, Малта, Швеция и Люксембург.

Статистиката показва, че смъртните случаи от лечими заболявания при хора до 75-годишна възраст в целия съюз се отчитат като постоянно по-високи при мъжете. Нидерландия е държавата с най-малка разлика между двата пола, където стойностите са относително равни, следвана от Малта, Люксембург, Франция, Белгия и Швейцария. На противоположния полюс са Латвия, Литва и Естония, където смъртността сред мъжете е почти двойна спрямо тази при жените, пише dunavmost.com.

България и Румъния заемат челните места по най-висока смъртност от лечими заболявания сред жените – съответно 131,9 и 143,6 на 100 000 жители. За сравнение, най-ниски нива за женския пол са регистрирани в Испания – 49,5 случая. При мъжете най-добри са показателите в Люксембург със 53 на 100 000, а най-лоши – в Латвия и Румъния.

В 22 държави от Европейския съюз смъртността от предотвратими заболявания при мъжете е над два пъти по-висока от тази при жените, като в Латвия разликата достига 3,6 пъти. Швеция отчита най-ниска предотвратима смъртност при мъжете, а Кипър – при жените.

Коронарната болест на сърцето и ракът на белия дроб се утвърждават като най-честите причини за смъртност от предотвратими състояния в съюза. На техния фон се отчитат съответно 146 000 и 136 000 фатални изхода.

Коронарната болест заема водещо място и сред причините за смърт при лечимите заболявания. Значителен дял от общата черна статистика се дължи на рака на дебелото черво с 57 000 случая, както и на рака на гърдата при жените, който е отнел живота на 40 000 пациентки в Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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