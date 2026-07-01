Евростат: България е с втората най-висока инфлация в еврозоната

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Инфлацията в еврозоната се забавя, показват данните на Евростат.

Годишната инфлация се е понижила до 2,8% през юни спрямо 3,2% през май.

Равнището е най-ниското отчетено от март досега. В България годишната инфлация през юни е с 1 процентен пункт по-ниска – 5,3% спрямо 6,3% през май.

Въпреки това страната ни остава с второто най-високо ниво на поскъпване на стоки и услуги в еврозоната след Литва.

Литва е с 5,5%, България – 5,3%, Хърватия – 4,2%, Естония – 2%, Франция – 2%, а Малта – 1,9%.

Най-ниска е инфлацията в Малта, Естония и Франция – около 2%.

Най-силен остава ръстът на цените при енергията, следван от услугите, храните, алкохола и тютюневите изделия, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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