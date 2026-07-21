Евростат: Българските домакинства са сред най-слабо задлъжнелите в ЕС

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Домакинствата в България са сред най-слабо задлъжнелите в Европейския съюз. Размерът на задълженията на българските домакинства, спрямо националния БВП, възлиза на 28%. Едва в 7 страни съотношението е по-ниско, като първенец е Румъния с 12,3%. В периода 2017-2025 г. се отчита 5,4% ръст на задълженията на българските домакинства, предаде БГНЕС.

Нови данни на Евростат разбиват разпространеният стереотип, че южноевропейците живеят над възможностите си, а северноевропейците са по-пестеливи. Според статистиката най-задлъжнелите домакинства в Европейския съюз се намират в богатите държави от Северна и Западна Европа, а не в южните икономики, които традиционно се смятат за по-уязвими.

По данни на Евростат, публикувани този месец, през 2025 г. задълженията на домакинствата в ЕС възлизат на 49,4% от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната – на 50,7%. И двата показателя намаляват всяка година от 2020 г. насам, когато надхвърляха 60%.

Показателят измерва задълженията на домакинствата – включително ипотечни кредити, потребителски заеми и други форми на кредитиране – като дял от БВП. Така се прави съпоставка между икономики с различен размер и се оценява общото ниво на задлъжнялост спрямо националния доход. Той не показва колко дължи всяко домакинство поотделно, а доколко домакинствата като цяло са финансово зависими от заемни средства.

Според Европейската комисия равнище над 55% от БВП вече представлява потенциален макроикономически риск, тъй като именно прекомерната задлъжнялост на частния сектор, а не на държавите, често стои в основата на кредитните кризи. Световната финансова криза от 2008 г. започна именно с натрупването на прекомерни задължения от домакинствата.

Най-изненадващият извод е разделението между Северна и Южна Европа. Седем държави от ЕС имат задлъжнялост на домакинствата над прага от 55% от БВП и всички те са в Северна или Западна Европа. За разлика от тях домакинствата в Южна Европа са значително по-предпазливи кредитополучатели. В Италия задълженията им са 35,9% от БВП, в Гърция – 38%, а в Испания – 42,9%, което е под средното за ЕС.

Десетте държави с най-задлъжнели домакинства в ЕС

10. Германия – 49,0% от БВП

Най-голямата европейска икономика е близо до средното за ЕС. Една от причините е ниският дял на собственото жилище – едва 46,7% през 2022 г. Големият пазар на наеми, сравнително достъпните наеми и липсата на данъчни облекчения за ипотечните лихви ограничават необходимостта от големи ипотечни кредити.

9. Португалия – 53,9%

Задълженията на домакинствата достигат около 171 млрд. евро в края на 2025 г., което е увеличение с 8,6% на годишна база. Основният двигател са ипотечните кредити на фона на един от най-бързите ръстове на цените на жилищата в ЕС. Над 90% от ипотеките са с плаващи или смесени лихви, обвързани с Euribor.

8. Кипър – 54,2%

Централната банка на Кипър отчита спад на съотношението на дълга с около 62% спрямо края на 2016 г. Около 34% от задълженията все още са стари необслужвани кредити, които постепенно се уреждат.

7. Белгия – 56,4%

Около 43,1% от белгийските домакинства притежават жилище с ипотека – значително над средното за ЕС от 24,3%. Повечето кредити са с фиксирана лихва. През 2025 г. новите ипотечни заеми нарастват до 40,7 млрд. евро спрямо 31,7 млрд. евро година по-рано.

6. Франция – 59,5%

Френските ипотечни кредити са предимно с фиксирана лихва. Кредитирането е строго регулирано – домакинствата обикновено не могат да отделят повече от една трета от нетния си доход за обслужване на дълга.

5. Люксембург – 60,5%

Около 90% от задълженията са ипотечни кредити, но почти половината домакинства нямат никакви дългове. През 2023 г. медианното нетно богатство на домакинствата достига 676 000 евро.

4. Финландия – 62,9%

Задлъжнялостта е свързана почти изцяло с жилищното кредитиране. Жилищните кредити представляват около 63% от всички задължения, а заедно със заемите на жилищните компании делът достига около 75%. Централната банка предупреждава за рисковете от тези схеми и затяга регулацията.

3. Швеция – 82,3%

Швеция остава една от най-зависимите от ипотечното кредитиране икономики в Европа. Преобладават ипотеките с плаваща лихва, което прави домакинствата особено чувствителни към промените в лихвените проценти.

2. Дания – 84,1%

Централната банка на Дания и Европейската комисия отдавна предупреждават за високата брутна задлъжнялост, макар че тя до голяма степен се компенсира от значителни пенсионни спестявания и висока стойност на недвижимите имоти. През 2024 г. дългът на домакинствата възлиза на около 177% от разполагаемия им доход – един от най-високите показатели в ЕС.

1. Нидерландия – 93,5%

Нидерландия е страната с най-задлъжнелите домакинства в Европа. Според Нидерландската централна банка причината е държавната политика, която насърчава ипотечното кредитиране чрез данъчни облекчения и възможността купувачите да финансират с кредит до 100% от стойността на жилището. Високата задлъжнялост обаче се компенсира от значителни пенсионни активи и високо финансово богатство на домакинствата.

Редактор "Екип на Петел",

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