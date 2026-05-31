Евростат: Румънците са сред европейците, които работят най-много часове през седмицата

Румънците са сред европейците, които работят най-много часове през седмицата, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, съобщава румънският сайт Romania insider.

Според данните на Евростат, обявени на 27 май и отнасящи се към миналата година, през 2025 г. румънците са работили средно по 38,2 часа седмично, отбелязва БТА. В същото време средният брой работни часове в Европейския съюз е 35,9.

Най-дългата работна седмица е в Гърция с 39,6 часа. Следват България и Полша с 38,7 часа, Литва с 38,4 часа и Румъния.

В сравнение с 2015 г. се отчита намаляване на продължителността на работната седмица. Преди десет години в европейските държави тя е била 36,9 часа, показват още данните на Евростат.

