Еврото ще бъде катализатор на добрите неща, смята финансов експерт

Финансовият директор на голяма търговска верига у нас Цветомир Узунов, който има дългогодишен опит и във финансовия сектор, включително в международни банки, вижда 2026 г. като година на умерен, но реален икономически оптимизъм за България.

"Очакваме ръстът да продължи, доста по-бърз ръст на брутния вътрешен продукт в България от този в Европа. Ръстът на брутния вътрешен продукт предвид това, което гледаме и като проектобюджет, все още ще продължи и през 2026 г. да бъде дърпано от потреблението", каза експертът по време на конференцията "Еврозоната: Уравнения и решения 2025", която е организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria.

Узунов отбеляза и че ниската безработица – макар и малко по-висока от средноевропейската – допринася за стабилна среда.

Очакваното увеличаване на разходите за отбрана в Европа може да засили европейската икономика като цяло, а това би помогнало на българските експортно ориентирани компании, което от своя страна би се отразило положително и върху доходите на работещите, стана ясно от думите му.

Еврото като катализатор, а не като риск

"Еврото ще бъде катализатор на добрите неща. В голяма част позитивите му вече са реализирани. Така че не очаквам нещо съществено различно през 2026, освен това, че ще сме в евро", заяви Узунов.

Той гледа на въвеждането на еврото като на катализатор на стабилността, а не като източник на риск.

Доходи, потребление и модерна търговия

Узунов е убеден, че 2026 г. трябва да бъде година, в която обществото да се успокои и да погледне по-реалистично на положението си.

По неговите думи България вече се нарежда сред държавите с много добър разполагаем доход – дори сред най-високите 5% в света, когато се гледа покупателната способност.

Финансовият директор подчерта значението на модерната търговия, която вече заема около 60% от българския ритейл сектор. Според него подобни формати са "гръбнакът" на достъпа до качествени стоки, логистика и стабилност за потребителите и производителите.

Логистичните предизвикателства при въвеждането на еврото

Една от най-сложните операции за ритейл сектора в началото на 2026 г. ще бъде логистичната обработка на кеша.

Узунов описа процеса като изключително труден и скъп, защото преминаването към евро означава зареждане на магазините с огромни количества нова валута за ресто.

